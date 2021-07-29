Kuzeyde son 24 saatte 163 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 163 yeni vaka tespit edildi, bir can kaybı oldu. Güney Kıbrıs’ta ise 2 can kaybı yaşandı, 769 vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 19 bin 486 testle 141'i yerel 163 pozitif vakaya rastlandığını,

bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tespit edilen yerel vakaların 44’ü Lefkoşa, 61’i Girne, 23’ü Gazimağusa, 10’u Güzelyurt, 1’i İskele ve 2’si Lefke bölgesinden.

Vakaların 1’inin yurt dışından hava yoluyla geldiği, 21’inşn daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Başka hastalıkları vardı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 79 yaşındaki M.K.’nın 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gördüğü, diyabet ve astım rahatsızlıklarının da bulunduğu belirtildi.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1.893.213. Toplam vaka sayısı 11.206. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 9486. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1680. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 78. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1222. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 375. Toplam kaybedilen hasta sayısı 40. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 5075.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 261.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 196.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 1859.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 30.263.



Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsten 24 saatte 2 can kaybı yaşandı, 769 vakaya rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı dün yapılan 70 bin 678 testten 769'unun pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının 100 bin 129'a yükseldiğini açıkladı.