200 bin kişi beklemede

Rum Sağlık Bakanlığı tam aşılıların oranının yüzde 63.5, birinci doz aşısını olmuş kişilerin oranının ise yüzde 72,2 olduğunu belirtti.

Bakanlık, 200 bin civarında yetişkinin hala aşısız olduğunu, “Walk İn” isimli randevusuz aşı birimleri aracılığıyla günde 5-6 bin aşı yapıldığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi “Hastanelerdeki Yaşlılar Artıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta korona virüse yakalanan ve hastanelerde tedavi gören yaşlıların sayısının arttığını yazdı.

Uzmanların, yaşlıların korunması için zamanında önlem alınmaması durumunda, virüsün 70 yaş ve üzeri onlarca kişinin ölümüne yol açtığı sonbahardaki aşamalara ulaşılacağı konusunda uyarılarda bulunduklarını yazan gazete, uzmanların, durumu değerlendirmek için sağlık bakanlığının kendilerine bilgi vermesini istediklerini belirtti.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ)’nin verilerine göre, 8 Temmuz’da Güney Kıbrıs’taki hastanelerde 70 yaş üzeri 16 kişinin tedavi gördüğünü yazan gazete, bu rakamın 25 Temmuz Pazartesi günü ise 52’ye ulaştığını vurguladı.

Aşılı ve aşısız hastaların oranının yüzde 50-50 civarında olduğunu da belirten gazete, son bir hafta içerisinde yoğun bakımda tedavi gören hastalarda da artış olduğunu belirtti.

Hastaneye yatan çocuk ve genç yetişkinlerin sayısında da artış olduğunu belirten gazete, 25 Temmuz tarihinde, 16-40 yaş grubunda 34 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.