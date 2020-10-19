Bekir Coşkun sevenlerine veda etti

Gazeteci-yazar Bekir Coşkun yaşamını yitirdi. Uzun süredir tedavi gören 75 yaşındaki Coşkun, dün akşam saatlerinde solunum durması nedeniyle götürüldüğü Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Coşkun, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinden Bekir Coşkun'un vefatına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileriz."

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin basın camiasının duayen isimlerinden Coşkun'u kaybettiğini belirtti.

Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı dileyen Kemal Kılıçdaroğlu, Coşkun'un hayatını adadığı gazetecilik mesleğini, ömrünün sonuna kadar ilkelerine bağlı kalarak sürdürdüğünü ifade etti.

Bekir Coşkun kimdir?

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'ne geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

