Solea ailesi, Türkiye aleyhinde dava açtı

Tazminat talebi 72 milyon Euro

Solea ailesi, Türkiye aleyhinde dava açtı
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 Rum “Girne Kaza Mahkemesi”, Kıbrıslı Rum Solea ailesinin Girne’deki taşınmazları için Türkiye aleyhine açtığı davada tazminat ve taşınmazın iadesi kararı verdi.
   Fileleftheros gazetesi: “Girne’deki Taşınmaz Mallar Konusunda Türkiye’ye Milyonlarca Euroluk Ceza” başlığı altında verdiği haberinde, Rum “Girne Kaza Mahkemesi’nin” Girne’deki eski taşınmaz malları için mahkemeye başvuran Solea ailesinin davasını haklı bularak, Türkiye’nin tazminat ödemesine karar verdiğini yazdı.
   Habere göre söz konusu mahkeme, 2014 yılına kadarki taşınmaz mal kullanıp kaybı için Türkiye’nin 72 milyon 423 bin 772 Euroluk bir miktarı, faiziyle birlikte ödemesi kararını verirken, Türkiye’nin söz konusu taşınmazlara müdahalesine son vererek taşınmazları iade etmesine hükmetti.
   Gazete, bu kararın, “AB üyesi bir ülkenin yetkili mahkemesi tarafından alınmış olması sebebiyle tüm AB üyesi ülkelerde, Türkiye’nin taşınmazlarıyla ilişkili olarak ileri götürülebilecek olması sebebiyle büyük önem taşıdığı” iddiasında da bulundu.
   Haberde, söz konusu taşınmazların miktarı veya tam bölgesine yer verilmedi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
xyz
xyz - 6 saat Önce

girne senin miki kaza mahkemesi diyon kendini kibrisin sahibi mi zannediyon yurru tiriska

xyz
xyz - 2 saat Önce

olumsuz tik atan isbirlikciler is basinda

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