‘Oldukça kararlıyız’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemekte kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) bu konuda Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olmasının en çok yine AB'ye zarar verdiğini dile getirdi.

Fatih sondaj gemisini ziyaretinde Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmalarını değerlendiren Erdoğan, Yavuz sondaj gemisinin, Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle birlikte Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemekte kararlı olduklarını yineledi.

Erdoğan, şunları ifade etti: “Doğu Akdeniz’de barışı egemen kılmanın yolu, Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarına saygılı olmaktan geçiyor, bunun dışındaki hiçbir zorbalığa ve oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. AB’nin bu konuda Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması ne çok kendisine zarar veriyor. Irkçılık ve İslam düşmanlığı bataklığında çırpınan, İngiltere'nin ayrılmasıyla güç kaybeden Avrupa Birliği, doğal kaynakların adil bölüşümü konusunda devre dışı kalmasının yükünü taşıyamaz. Biz her şeye rağmen Avrupa ile kadim tarihi geçmişe sahip siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmekten yanayız. Burada cevap bekleyen tek soru: Avrupa Birliği'nin bunu isteyip istemediğidir. Salgının da etkisiyle küresel ve bölgesel düzeyde bir yeniden yapılanma sürecinden geçildiği şu kritik dönemde bunun cevabını Avrupa Birliği'nden başka verebilecek merci yoktur."