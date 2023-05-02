5 gün daha hücrede

Lefkoşa’da aşırı alkol aldığı için hastaneye kaldırılan Salih Kurtoğlu’na yeşil reçeteli ilaçlar verdiği tespit edilerek tutuklanan Khaled Sameer Khaled Omar hakkındaki soruşturma sürüyor. Evinde yapılan aramada çeşitli psikolojik hastalıklarda kullanılan 145 adet yeşil reçeteli hap bulunan zanlı Omar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil sevisinde aşırı derecede alkol tükettiği gerekçesi ile yatılı olarak tedavi gören Salih Kurtoğlu’nun şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, pantolonun cebinde yeşil reçeteye tabi 16 adet hap bulunduğunu söyledi.

Polis, hapların emare olarak alındığını, Salih Kurtoğlu’ndan yapılan soruşturmada ilaçları Lefkoşa’da Khaled Sameer Khaled Omar’ın aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, öğrenilen bu bilgi üzerine Khaled Sameer Khaled Omar’ın ikametgahında arama gerçekleştirildiğini ve yeşil reçeteye tabi olan 56 adet xanax, 11 adet diazem, 28 adet contramal, 26 adet rivoclon tablet hap ile 24 adet galara kapsül hap ve bir adet rivoclon damlanın tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, Salih Kurtoğlu ve Khaled Sameer Khaled Omar’ın tutuklandığını ifade etti.

Gönüllü ifade vermedi

Polis memuru, her iki zanlı hakkında 24 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden 3 gün tutukluluk temin edildiğini belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde Salih Kurtoğlu’nun soruşturmaya etki edebileceği bir durumu olmadığından dava tebliğ edildikten sonra serbest bırakıldığını belirtti. Polis memuru, Khaled Sameer Khaled Omar hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini söyledi.

Polis zanlı Omar’ın gönüllü ifade vermediğini, ilaçları hangi eczaneden aldığına ve reçete verip vermediğine dair araştırma yapılacağını açıkladı. Aranan şahıs olduğunu, ayrıca kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini belirten polis, soruşturma amaçlı zanlı Omar'ın 5 gün süre tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

