Barikatı geçemedi

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Sergey Maskaev, 856 bin lira değerindeki BMW aracına sahte plakayla sigorta poliçesi çıkarttığı tespit edilerek, Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Rus uyruklu zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis, piyasa değeri 35 bin Sterlin yani 856 bin Türk Lirası aracın neden ve niçin güneyde kayıt yaptırılmaksızın KKTC'ye getirildiğini, sigorta şirketinin aracın koçanını görmeksizin neden araca resmi bir sigorta poliçesi düzenlediğini, çalıntı olup olmadığına dair araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Sahte plakayla sigorta yaptırdı

Soruşturmayı yapan polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Sergey Maskaev’in, 28 Nisan 2023 tarihinde henüz yasal kayıdı bulunmayan BMW 5.23 D marka salon araca sigorta çıkarabilmek amacıyla, üzerine 2014 model Mercerdes-Benz A Class marka salon araca ait KU14YFS numaralı plakayı taktığını söyledi

Polis, zanlının plaka değişikliğinin ardından Capital İnsurance isimli Sigorta Şirketine başvurduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının şirket çalışanlarına KU14YFS numaralı plakanın BMW’ye ait olduğunu beyan edip bir aylık sigorta çıkarttığını anlattı.

Polis, zanlının 30 Nisan 2023 tarihinde saat 13.20 sıralarında Metehan Kara Kapısından çıkış yapacağı bir sırada tespit edilerek, tutuklandığını ve aracın da emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada BMW aracın güneyde yasal bir kaydının olmadığını, zanlının tasarrufunda sadece gümrük ve rıhtım belgelerinin olduğunu belirtti.

Polis, zanlı hakkında KKTC'ye girerken çıkarmış olduğu sigorta poliçesine ilişkin sahtekarlıkla kayıt temini suçundan soruşturma başlatıldığını anlattı. Polis, BMW aracın gerek güneyde gerekse KKTC sınırları dahilinde kamu yollarında kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Birçok şüphe var

Polis, piyasa değeri 35 bin Sterlin yani 856 bin Türk Lirası aracın neden ve niçin güneyde kayıt yaptırılmaksızın bu şekilde KKTC'ye getirildiğini, sigorta şirketinin aracın koçanını görmeksizin neden araca resmi bir sigorta poliçesi düzenlediğini, çalıntı olup olmadığına dair de araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Alınması gereken ifadeler, temin edilmesi gereken belgeler bulunduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.