Bu son seçimi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir programa katılmak üzere gittiği Mersin’de konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Akşener, “Bu seçim bu ucube sistemle ilgili olarak yapılacak son seçimdir” dedi. Öte yandan Akşener, Süleymaniye ile ilgili dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Akşener, "Bu seçim bu ucube sistemle ilgili olarak yapılacak son seçimdir. Dolayısıyla kazanmak durumdayız. Parlamenter sisteme geçişin konuşulduğu, tek adam sisteminin ortadan kaldırılacağına dair sözlerin verildiği ve milletin dertleri üzerinden üretilmiş çözümler üzerinden rekabet edildiği bir seçimdir. Tek adam sisteminin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısında güçlendirilmiş parlamenter sistemin konuşulduğu son seçimdir" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Mersin’de; “Ben Kadınım Umudun Adıyım” programına katıldı. Akşener bu program öncesinde İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Mehmet Akif Ersoy'un "Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek" şiirini okuyan Akşener, “Bu sözün anlamıyla; bu seçim ya Süleymaniye'nin yıkılması ya da Süleymaniye'nin muhafaza edilmesi anlamına gelecektir. Biz İYİ Partililer, Süleymaniye'nin yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

