Hedefi Türkiye

Rum lideri Nikos Anastasiadis, son kez çıktığı BM Genel Kurulu kürsüsünde, işleyiş şeklini eleştirdiği BM’yi “itibarsızlıkla” suçladı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını eleştirdi.

Haravgi Anastasiadis’in konuşmasından kesitleri “Nikos Anastasiadis BM’nin İtibar Kaybından Söz Etti… İhtilafların Çözümü ve Barışın Hakim Kılınması İçin Uluslararası Hukuka Bağlılık” başlığı altında yansıttı.

Diğer gazetelerin de aktardığına göre “neden Güvenlik Konseyi’nin ezici çoğunluktaki kararları ihlalleri belgeleyen basit birer belge olarak kalıyor?” diye soran Anastasiadis “bazılarında korkunç bir verimsizlik, diğerleri de gerçekte BM anayasası hedeflerini yerine getirmedeki acizliği şirin göstermeye çalışıyor” dedi.

Anastasiadis “Uluslararası Hukuk ve uluslararası anlaşmalar neden uygulanmıyor?” diye sordu, BM’nin “itibarının zamanla kaybolmasını gündeme getiren düşüş sebeplerine” işaret etti ve “siyasi maksatlardan dolayı BM, kararların ve icra sürelerinin ve açıkça Sekreterliğe atfedilen yetkilerin ihlali ile karşılaştığında bile maalesef bir eşit mesafe benimsiyor” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı kürsüde daha öne yaptığı; Ege ve Akdeniz’deki sorunların çözümüne dair konuşmanın kendisini “derin hayal kırıklığına uğrattığını” söyledi. Türkiye’yi “Yunan adalarını alma tehdidinde bulunmakla, egemen bir komşu ülkenin hava sahasını binlerce kez ihlal etmekle, Kıbrıs’la ilgili BM kararlarını uygulamayı reddetmek ve yeni emrivakiler yaratmakla” suçladı.

Anastasiadis Erdoğan’ın, uluslararası toplumu Ada’da iki devlet ve iki halk olduğu gerçeğini görme çağrısına “hangi gerçeklerden söz ediyor?” sorusuyla karşılık verdi. Kıbrıs’taki durumla ilgili bilinen iddialarını yineleyerek “uluslararası hukuka dayalı kararların uygulanması veya denetlenmesinin söz konusu olmaması haklı olarak keyfiliğin cesaretlendirildiği ve hatta ödüllendirildiği gibi algılanabilir” dedi. “Kıbrıs sorunu ile bugün tam da buna şahit oluyoruz. Türkiye uluslararası hukuku sistemli şekilde ihlal ediyor, uluslararası toplumu yasadışı emrivakisini tanımaya çağırıyor” diye ekledi.