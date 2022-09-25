Şartname eksik

Çevre Mühendisleri Odası, Merkezi İhale Komisyonu’nun 1 Eylül tarihinde Güngör Katı Atık Depolama tesisinin işletilmesini içeren KKTC Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi “İşletme Hakkı Devri” yöntemi ile ihaleye çıktığını belirterek, “Şartnamenin ciddi eksiklikler ve boşluklar içerdiğini ve geçmiş ihalede belirtmiş oldukları hususların değerlendirmeye alınmadığını tespit ettiklerini” belirtti.

Oda, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğünün MİK’te yayımladığı ihale şartnamelerine ve sonucunda oluşacak sözleşmeye imza koyacak yetkililere, bir dizi soru yönelterek, bu hususlarla ilgili açıklama yapmalarını talep etti.

Oda ayrıca, 1 Eylül’de ilan edilen ihalenin sonlanma tarihinin 10 Ekim olduğuna işaret ederek, “Bu kadar uzun soluklu bir sürecin ihalesi niye 40 gün gibi kısa sürede yangından mal kaçırır bir kararla ve kimsenin görüşüne gerek duyulmadan aceleye getirilmeye çalışılıyor?” diye sordu.

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Oda Başkanı Sibel Paralik, tarafından, KKTC Entegre Katı Atık Yönetimi Güngör Düzenli Depolama Alanı ile ilgili “özelleştirme ihalesi” hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) 01.09.2022 tarihinde 272/2022 nolu ihale numarası ile Güngör Katı Atık Depolama tesisinin işletilmesini içeren KKTC Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi ‘İşletme Hakkı Devri’ yöntemi ile ihaleye çıktığını öğrendiklerini” belirtti.

Paralik, “Ülkenin gelecek 30 yıllık katı atık politikasını belirleyecek bir ihalede, konun direkt muhatapları olan KTMMOB Çevre Mühendisleri Odasından veya Odaya üye herhangi bir çevre mühendisinden şartname aşamasında, ihale sürecinde veya sonrasında oluşacak süreçlerde hiçbir görüş alınmaması, sürece dahil edilmemesi kabul edilemez” dedi.

