New York’ta Kıbrıs mesaisi

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün KKTC saati ile 19.45’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre,

BM Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ da yer aldı.

Taha ile bir araya geldi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein İbrahim Taha ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki BM Merkezi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein İbrahim Taha ile bir araya gelerek görüştü.

Görüşmede, Kıbrıs konusu yanında teşkilatla ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusu da ele alındı.

