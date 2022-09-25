Örnek bir siyasetçiydi

Demokrat Parti (DP) Milletvekiliyken geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Elbasan için İskele Kabristanlığındaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin yanı sıra, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 21 yıl önce elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Elbasan’ı rahmet ve saygıyla andığını ifade ederek merhumun çok yardımsever biri olduğunu anımsattı.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da merhum Elbasan’ın, hayatı boyunca herkesi seven ve herkese yadım etmeye çalışan bir kişi olduğunu belirtti, “Elbasan’ın ruhu şad oldun” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de merhum Ahmet Elbasan’ı çok eskiden tanıdığını belirterek, Elbasan’ın gerek ay yıldızlı bayrağa gerekse ailesine olan sevgisinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Elbasan’ın örnek olacak çok fazla davranışı olduğunu ifade eden Töre, merhumu rahmet diledi.

Anma töreni dua okunmasıyla sona erdi

