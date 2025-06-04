Belgede oynama var

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi gazetesi “Alman Sanığın El Yazısı Mercek Altında” başlıklı haberinde, KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Ewa Isabella Kunzel isimli Alman emlakçının davasının Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesi’nde “dava içinde dava” şeklindeki oturumla sürdüğünü yazdı.

23 Mayıs’ta gerçekleştirilen bir önceki duruşmada Alman emlakçının Larnaka Havalimanı’nda bavulunun aranması ve cep telefonuna el konulması sırasında bilmediği İngilizce form doldurulduğu ve imzasının taklit edildiği yönündeki şikayetinin de “dava içinde dava” şeklinde görüldüğü anımsatılırken, “dava içinde dava sürecinin” Rum polisinin el yazısı uzmanı, çavuş Yorgos Hrisanthu’nun çapraz sorgusuyla devam ettiği kaydedildi.

Gazete; duruşma sürecinin ana konusunun Alman emlakçının havalimanında tutuklandığı koşullar, bu süreç esnasındaki iletişim dili ve Alman emlakçının bavullarında araştırma yapılmasıyla ilgili izin formunu bilerek imzalayıp imzalamadığıyla alakalı olduğunu kaydetti.

Savunma makamının söz konusu formda yer alan “my travel laggage (gepack)” ifadesinin gerçekliğini sorguladığını, bununla birlikte yazım yanlışı olduğunu ve iki dil kullandığını belirterek, bunun Alman emlakçı tarafından yazılmamış olabileceğini savunduğunu kaydeden gazete, olası bir belge sahteciliği yapılıp yapılmadığının araştırılması için el yazısı analizi istendiğini ifade etti.

Tanık olarak ifade veren Polis Çavuşu Hrisanthu ise açıklamasında, avukatlar ve tercüman eşliğinde Alman emlakçıdan el yazısı örnekleri alındığını söyledi.

Gazete polis çavuşunun raporuna göre; söz konusu formdaki geriye kalan el yazısının doğal bir akışı olduğunu, öte yandan şüpheli ifadenin harfler arasında hiçbir bağlantı olmaksızın yavaş, kesintiye uğramış bir akış gösterdiğini, bunun ise akla olası bir müdahaleyi getirdiğine işaret etti.

Savunma avukatı Sotiris Argiros ise çapraz sorguda tanığın, grafolojinin DNA veya parmak izi analizi gibi kesin bir bilim olmadığını kabul ettiğini vurguladı.

Rum polisinin el yazısı uzmanı, Çavuş Hrisanthu ise açıklamasında el yazısının matematiksel olmayan doğasına rağmen net prosedürler ve prensipler bulunduğunu ve iki uzmanın aynı olgulara dayanarak benzer bir sonuca varabileceklerine işaret etti.

Haberinde bir sonraki duruşmanın yeni bir tanığın sorgulanmasıyla 6 Haziran sabah 09.00’da yapılmasının planlandığını yazan gazete, Alman emlakçının aynı şartlarla tutuklu kalmaya devam edeceğini ekledi.

Politis gazetesi de “Yazı Örnekleri Mercek Altında” başlıklı haberinde, sanıkla ilgili savunma makamının, Alman emlakçının bavullarında araştırma yapılmasına dair izin belgesinde sahtecilik yapıldığını ileri sürdüğünü ekledi.

