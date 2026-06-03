CHP'nin kurultay sürecine ilişkin soruşturma sürüyor. Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, delegelerin Özgür Özel'e destek karşılığı talepleri olduğunu ve bazılarının yakınlarının işe alındığını iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası CHP 'deki tartışmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazdı. Özkan Yalım ifadesinde, 115 delegenin kurultaydan önce yazılı şekilde iradesini ortaya koyarak Özgür Özel’i destekleyeceklerine dair imza verdiğini, bu imzalı belgelerin kendisi tarafından toplanarak Selin Sayek Böke’ye teslim edildiğini iddia etti. Yalım, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli talepleri olduğunu, özellikle, bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde taleplerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığını iddia edip, SGK kayıtları üzerinden bulunabileceğini öne sürdü.

Özgür Özel’e bir milyon TL

Kurultay sürecinde faaliyet gösteren seçim koordinasyon merkezine ilişkin bilgiler de veren Yalım, bu merkezin delegelerden gelen taleplerin toplandığı ve organize edildiği bir yapı olduğunu, genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Kurultay sürecindeki harcamalar kapsamında Özgür Özel’e bir milyon TL verdiği de Yalım'ın iddiaları arasında yer aldı. Yalım, para transferine ilişkin mesaj içeriklerinin de dosyada yer aldığını ileri sürdü.

CHP'de mutlak butlan kararı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti . Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı. Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026, 09:46