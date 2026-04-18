Polis sorguluyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir kafeterya önünde park halinde bulunan araçtan para ve cüzdan çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.A. isimli zanlı yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Olayın 15 Nisan tarihinde saat 09.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Polis memuru Mustafa Zeki Arkınel, mahkemede verdiği ifadede, zanlının Gazimağusa’da bir kafeterya önünde park halinde bulunan bir araçtan içerisinde 4 bin TL, 175 Euro ve 100 Sterlin bulunan cüzdanı sirkat ettiğini açıkladı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucu zanlının 16 Nisan tarihinde bir otel odasında tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, otel odasında yapılan aramada zanlının tasarrufunda uyuşturucu içerdiğine inanılan bir adet kağıt parçası ile ucu yanık bir sigaranın da bulunduğunu ve söz konusu maddelerin emare olarak alındığını aktardı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler bulunduğunu belirterek zanlının tutuklu kalması yönünde ek süre talep etti.

Mahkeme ise zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimali bulunduğunu değerlendirerek, H.A.’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.