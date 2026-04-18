Önlem alınmalı

Melis GÜNEL

Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Teksen Köroğlu, tv2020’de yayınlanan “Güne Merhaba” programında yaptığı açıklamalarda, ülkede gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda ciddi sorunlar bulunduğunu söyledi.

Kamuoyuna son günlerde yansıyan denetimlere işaret eden Köroğlu, halk sağlığının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu belirterek, yetkililere acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Denetimlerde ortaya çıkan et ürünlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Köroğlu, sorumluluğun yalnızca belediyelerde değil, hükümette de olduğunu ifade etti. Gıda güvenliğinde belediyeler ile merkezi idarenin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Gıda güvenliği yasasında eksiklikler bulunduğunu savunan Köroğlu, denetimsiz ürünlerin günlük yaşamda sofralara kadar girdiğini ve bu durumun ilerleyen süreçte turizm sektörünü de olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Devlet laboratuvarlarının mevcut kapasitesinin yetersiz olduğunu kaydeden Köroğlu, yeni laboratuvarların kurulması yerine mevcut tesislerin 7/24 esasına göre çalıştırılmasının da bir çözüm olabileceğini söyledi.

Gıda güvenliğinin halkın anayasal hakkı olduğunu vurgulayan Köroğlu, “Çocuklarımızı kanser ediyoruz” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Tüm belediyelerin kendi bölgelerindeki gıda güvenliğinden sorumlu tutulması gerektiğini belirten Köroğlu, tek çatı altında bağımsız bir gıda kurumu kurulması gerektiğini ifade ederek, bu konuda milli seferberlik çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026, 09:48