Adaleti yanılttı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 3. piyade taburunda vatani görevini yaparken, terhisine 15 gün kala G3 silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden er Ertuğrul Dokuyucu’nun ölümüyle ilgili davada yalancı tanıklık yapan eski uzman çavuş Vural Yavuz hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza’da, “Sahte beyanda bulunmak” suçundan yargılanan sanık, 6 ay hapis cezasın çarptırıldı.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, sanığı mahkemeye sunulan olgu ve amereler ışığında yargılandığı davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi.

Başkan, sanığın, Ertuğrul Dokuyucu’nun ölümüne ilişkin davada iddia makamının tanığı olarak dinlendiğini söyledi.

Başkan, sanığın askeri mahkemede asteğmen A.A. ile Ertuğrul Dokuyucu arasında olay günü intihardan önce yaşanan tartışmayı gördüğünü söylediğini aktardı.

Heyet Başkanı, sanığın daha sonra olayı görmediğini, sadece Dokuyucu’dan duyduğunu söylediğini belirtti.

Başkan, sanığın asteğmen tarafından Dokuyucu’ya sert zeminde sürünme cezası verdiğini, daha sonra bu ifadesini de değiştirerek, eğitimin yumuşak zeminde verildiğini söylediğini aktardı. Başkan, sanığın askeri mahkemede verdiği sahte beyanların adaleti yanıltıcı nitelik taşıdığını belirtti. Polisin görevinin suçu ortaya çıkarmak ve aydınlatmak olduğunu, iddia makamının da ortaya çıkarılan suçların işlendiğini ıspatlayarak, adaleti sağlama olduğunu ancak sanığın sahte beyanla hem mahkemeyi hem polisi hem de iddia makamını yanılttığını, devletin kaynaklarının boşa kullanılmasına neden olduğunu söyledi.

Başkan, sanığın yargılandığı suçun 7 yıl hapis öngördüğünü ancak her meselenin kendine özgü olguları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Başkan, sanığın pişman olmasını, sabıkasız oluşunu değerlendirdikten sonra 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ertuğrul Dokuyucu davası

Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 3. piyade taburunda er göreviyle askerlik yaptığı 2012 yılında hayatını kaybeden Ertuğrul Dokuyucu’nun baskı ve şiddet nedeniyle intihara sürüklendiğine dair ailesinin şikayeti üzerine açılan dava 11 yıl 8 ay sonra 24 Haziran 2024’te karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Ertuğrul Dokuyucu’nun, 4 Kasım 2012 tarihinde saat 17.30’da kendini vurarak canına kıydığına vurgu yapmıştı.

Asteğmen A.A.’nın baskıları nedeniyle Dokuyucu’nun canına kıydığına yönelik suçlamalarla ilgili okunan kararda A.A. aleyhine getirilen 10 davanın 6’sından beraat etmişti.

Mahkeme, sanığın darp suçu işlediğini, ancak darp fiilinin Dokuyucu’yu intihara sürüklediğine dair kesin bir bulguya varmanın mümkün olmadığını belirtmişti.

Heyet, sanığın iki kez Dokuyucu’yu darp ettiğine vurgu yaparak, 16 ay hapse mahkum etmişti.

