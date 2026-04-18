‘Teşkilat güçlendirilmeli’

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, polisin ülke genelinde sık sık gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, suçla mücadele kapsamında denetimlerin daha da artırılması gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadele ve asayişin sağlanması konusunda polise güven duyduklarını belirten vatandaşlar, teşkilatın hem personel hem teknik açından güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ne dediler?..

Seyitali Sadetoğlu

“Polis ekiplerinin yapmış olduğu denetim ve operasyonlardan memnunuz. Daha fazlasını yaparlarsa daha da iyi olacaktır. Polis teşkilatımıza güveniyoruz ancak polisin dışında güveneceğimiz başka bir kurum göremiyoruz.”

Ali Çakaloğlu

“Polis teşkilatının düzenlediği operasyonlardan oldukça memnunuz. Uyuşturucu bu ülkede ilkokula kadar düştü ve bunun için daha fazla operasyon yapmalarını istiyoruz. Polisimize güveniyoruz. Polisin dışında güven duyduğumuz bir diğer kurum ise askerimizdir. Hem polise hem de askere güveniyoruz.”

Fikri Yeyen

“Polisin yaptığı operasyonlardan son derece memnunuz. Yapabilirlerse daha fazlasını yapmalarını istiyoruz. Polisimize güveniyoruz ve polisin yanı sıra askerimize de güveniyoruz. Bu ikisinden başka hiçbir yere güvenimiz kalmadı. Her yerde işler eksik ve yavaş yapılıyor.”

Fetine Emindayı

“Polis teşkilatının yapmış olduğu operasyonları çok beğeniyoruz ancak daha fazlasını yapmaları lazım çünkü suç oranları artıyor. Trafiğe veya sokağa çıkmaya korkar olduk. Polise güvenimiz vardır ve bunun yanı sıra askerimize ve devletimize de güveniyorum.”

Özkan Kızılaslan

“Polis teşkilatının düzenlediği operasyonlardan memnunuz ancak daha fazla denetime ihtiyaç vardır. Ülkede suçlar her geçen gün artıyor. Polisin operasyonları bizleri memnun ediyor. Trafikte de asayişte de polis teşkilatının çalışmaları memnun edicidir. Polis teşkilatının yanı sıra askerimize de devletimize de güveniyoruz.”

Cevdet Çoban

“Ülkede duyduğumuz çok fazla suç oranı vardır. Polis kendince görevini yapıyor ancak siyasilerin de bu noktada çalışmalar yapmalı ve ülkeyi giriş çıkışlar konusunda kontrol altına almalıdır. Elini kolunu sallayanın bu ülkeye girmemesi lazım. Polisin yanı sıra zayıf işlese de hastanelere ve itfaiye ekiplerine de güveniyorum.”

Sefa Çelik

“Polis teşkilatının yapmış olduğu denetimlerden çok memnunuz. Polis teşkilatı görevini tam anlamıyla yapıyor. Hem trafikte sıkı denetimler var hem de asayiş konularında gerekeni yapıyorlar. Polisimize güveniyoruz ve polisin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın çalışmaları da bana güven veriyor.”

Göksal Hacıhasanoğlu

“Polis teşkilatının yaptığı operasyonları iyi buluyorum ancak ada geneline yayılması bizleri daha da mutlu edecektir. Polisin çalışmalarından memnunuz ve güveniyoruz. İskele bölgesinde kalıyorum ve oralarda da denetimler arttırılırsa daha da mutlu olacağız. Polisin yanı sıra polis ile Güvenlik Kuvvetlerini bir bütün olarak gördüğümüz için polis dediğimiz zaman askerimizi de içine katarak söylüyoruz. Polis ve askerimize güveniyoruz bu iki kurum dışında pek de değerlendirme yapabileceğimiz bir durum yoktur.”

Ozan Gürtop

“Polis teşkilatının operasyonları son derece memnun edicidir. İskele bölgesi polisleri trafikte çok sıkı denetimler yapıyor. Artan suçlarla ilgili sadece polis değil, devleti yönetenlerin de özellikle ülkeye giriş çıkışlarda sıkı önlemler almaları gerekiyor. Diğer yandan İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın da çalışmalarının güven verici olduğunu söyleyebilirim.”

Eda Yıldız

“Polisin operasyonları bizleri son derece memnun ediyor. Artan suçlarla ilgili önlem amacıyla denetimlerin daha da artması bizleri çok daha memnun edecektir. Polis teşkilatımıza güvenimiz tamdır.”

Yakup Yıldız

“Polisin operasyonları çok iyi ve güven vericidir. Bu operasyonların arttırılmasında fayda olacaktır. Polis teşkilatına çok güveniyoruz. Ülkede polisin yanı sıra güven duyduğum kurumlar arasında Güvenlik Kuvvetleri var. Ayrıca geleceğe dair bütün sorunları çözeceklerine inanmak istediğimiz milletvekillerine de güveniyoruz.”