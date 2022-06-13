Büyük üzüntü yarattı

Hüseyin ÇİÇEK

Güzelyurt-Lefke anayolu üzerinde ve Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazalarında ağır yaralanan43 yaşındaki Keziban Konuş ile 48 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ahmet Serin hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve 7 Haziran’dan beri yoğun bakımda tutulan Konuş’un Güzelyurt sakinlerinden olduğu öğrenildi.

Yoğun bakımda bir gün kaldıktan sonra yaşamını yitiren Serin’in ise emekli polis olduğu bilgisi elde edildi.

Konuş 5 gün direndi

Konuş’un ağır yaralanmasına neden olan kaza 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşti. Polisin açıklamasına göre, kaza, Hatip Sanmaz (E-25), yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araçla Ömer Konuş (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon araçla yüz yüze çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban Konuş tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu

Ahmet Serin’in ağır yaralandığı kaza ise önceki gece saat 21.45 sıralarında Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki SA 971 plakalı araç ile seyreden Damla Nailer, önünde bisikleti ile seyretmekte olan Ahmet Serin’e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Ağır yaralanan Ahmet Serin, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Serin dün akşam hayatını kaybetti.