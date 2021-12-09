Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki 8’inci üçlü zirve Kudüs’te gerçekleştirildi; zirve sonrasında “Kıbrıs sorununun çözümünün bölge barışına katkıda bulunacağı” görüşünün paylaşıldığı bir de ortak açıklama yayımlandı.

İsrail Başbakanı’nın 3’lü zirvenin pandemi şartlarına rağmen yapılmasında ısrar etmesinin bile “tek başına güçlü bir mesaj olduğu ve Türkiye-İsrail ilişkilerinde son dönemdeki flörtün yarattığı soru işaretlerine de cevap” teşkil ettiği değerlendirilse de Rum diplomatik kaynaklar “Ankara ile Tel-Aviv arasındaki her türlü iş birliği köprüsünün atılacağı anlamına gelmeyeceği” görüşünde.

Fileleftheros’un “‘Birlikte Daha Güçlüyüz’… İsrail Başbakanı Anastasiadis ve Miçotakis’te Güçlü Mesajlar Verdi” başlıklı haberine göre, Rum diplomatik kaynakları İsrail’in, başbakanı aracılığıyla, hangi düzeyde olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkileri aleyhine işlemeyeceği mesajı verdiği kanaatinde.

Yalnız müttefik değil dostuz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in üçlü zirve ortak basın toplantısında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e hitaben “yalnız müttefik değiliz, dostuz da” dediğine dikkat çeken gazete, Bennett’in, İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesine verdiği önemi, çalışma yemeğinde de dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Bennett, basın toplantısında, arasındaki üçlü iş birliklerinin hem ülkeleri, hem halkları, hem de bölge açısından faydalı olduğunu belirterek “Aynı zamanda karmaşık bölgemizdeki, ortak kaygıya neden olan iklim değişikliği, pandemi ve terör sebepli güvenlik konularındaki tehditleri de biliyoruz” dedi, şunları ekledi:



“Bölgemizdeki olumsuz güçlerle gece gündüz mücadele ediyoruz ve dostlarımızla, olumlu güçler ile birlikte yıkıcı güçlerle mücadeleden, dostlarımızla ilişkilerimizi bütün düzeylerde güçlendirmekten bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Coğrafi yakınlığı ve ortak vizyonu ile üç demokrasi. Birlikte daha güçlüyüz.”Bennett, üç ülkenin EastMed bağlantısını yürüttüğünü, pandemiye ve iklim değişikliğine karşı iş birliği yaptığını, ilişkilerini güvenlik, ekonomi, teknoloji, turizm, yangınlarda karşılıklı yardımlaşma gibi olağanüstü kriz halleriyle mücadele alanlarında güçlendirdiklerini de söyledi. Bennett, enerji alanında da gerek karada gerek denizdeki yapıların inşasında iş birliklerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

İlişkiler her alanda gelişti

İş birliklerinin her alanda sürekli güçlendiğini söyleyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve kapalı Maraş’taki faaliyetlerini şikâyet etti. Rum tarafının, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba harcadığını da iddia eden Anastasiadis, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının iki devlet çözümü talebinin “uzlaşılmış zemine aykırı olduğunu” savundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise konuşmasında, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki faaliyetlerinin ve iki devlet çözümü talebinin “kabul edilemez olduğunu” iddia eden Miçotakis, sürdürülebilir tek çözümün BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam saygılı çözüm olduğunu söyledi. Miçotakis, “Garanti sistemi ve müdahale hakkı kaldırılmadan, Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeden çözüm olamaz” iddiasında da bulundu.

Zirve çerçevesinde yayımlanan ortak açıklamada ise Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü iş birliği “Avrupa, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’yu bağlayarak, ortak hedeflerinin örtüşme noktası” olarak tanımlandı.