Yeni kanıtlar sunuldu

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada Olay Yeri İnceleme Uzmanı Süleyman Özdemir tanık olarak dinledi. Özdemir; Çatalköy, Karakum ve Doğanköy bölgelerinden alınan 51 adet emareyi mahkemeye sundu.

Savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular emareler arasında bulunan olayla ilgili fotoğraf ve videoların tümünün yer aldığı hard diske itiraz etti.

Özsoylular hard diskteki görüntülerin ve fotoğrafların ayrıştırılmasını talep etti. Kıdemli Savcının emare olarak sunulan hard diskin daha önce ön duruşmada kayda geçtiğini ve alt mahkemede savunma avukatlarının itirazı olmadığını hatırlatması üzerine mahkeme heyeti itirazı değerlendirerek reddetti.

Duruşma 17 Ekim 2023 tarihine saat 11.30'a ertelendi. Yapılacak duruşmada emarelerin sunulması ve tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



