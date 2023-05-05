Gençlere güveniyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Niğde'de konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi değiştirmek sizin elinizde. Hayallerinizi gerçekleştirmek için elimden gelen her çabayı göstereceğim" dedi. Seçim mitingine Denizli'de devam eden Kılıçdaroğlu, aile destekleme sigortası getireceklerini ifade ederek "Sosyal devlet fakirin fakuranın yanında duran devlettir." dedi.

Millet İttifakı, Niğde'de Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla miting düzenledi. Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaptı.

Mitingde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım hiçbir ayrım yapmadan. Onların yaptığı gibi yapmayacağım, herkesin benim başımın üstünde yeri var." açıklamasında bulundu.

Seçimlerde ilk kez oy kullanacaklara da seslenen Kılıçdaroğlu, "5 milyon 300 bin genç sandığa ilk kez gidecek. Türkiye'nin değişimi sizin elinizde huzuru getirmek sizin elinizde demokrasi getirmek sizin elinizde. İşsizliği bitirmek sizin elinizde sizden de isteğim olacak, umudunuzu hep dışarıya bağladınız, ben sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için elimden gelen her çabayı göstereceğim. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak." dedi.

"CHP'nin iki kırmızı çizgisi vardır"

Bu kardeşiniz sizin için çalışacak ve üretecek. Ben sizden birisiyim. Ün sahibi olmak gibi bir niyetim yok. Mütevazi bir evde oturuyorum. Zengin bir aileden de gelmedim. Saray'a değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gideceğim. Halk gibi yaşacağız. Benim milliyetçiliğimi sorgulamaya kalkıyorlar. CHP'nin iki temel kırmızı çizgisi vardır. Bir vatanımız, iki bayrağımız.

Çıkıp açık ve net bütün duruşumuzu sergiledik. Sizden isteğim elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın.