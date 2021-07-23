21 günde yargı

Suna ERDEN

Gönyeli’de yaşanan olayda eşi B.E.’ye (K-35) karşı sözlü ve fiziksel şiddet uygulayarak, genç kadının kendi kendini bıçaklamasına neden olan Aykut Erten, 3 gün süren tutukluluğun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 90 gün vize ile ülkeye giriş yapan zanlıya verilen muhaceret süresinin dolduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme zanlının 21 günde yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Erten’in 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.10 sıralarında Gönyeli’de evinin yatak odası içerisinde eşi B.E. ile tartıştıklarını söyledi.

Polis, kıskançlık nedeniyle eşiyle tartıştan zanlının, 3 kez başına tokat vurmak sureti ile darp ettikten sonra "Sen ne işler çeviriyorsun, eve kimi alıyorsun. Seni bıçakla deşeceğim. Senin sonun ölüm, seni bu gece öldüreceğim" diyerek tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, B.E.’nin öldürülmekten koktuğu için mutfaktan bıçağı aldığını ve zanlıya hitaben "Sen öldürmeden ben kendimi öldüreceğim" diyerek bıçağı sağ karın boşluğuna sokarak kendi kendisini yaraladığını ifade etti.

Polis, zanlı Aykut Erten'den olayla ilgili izahat istendiğinde "Ben Adanalıyım, ben Adana’da bu pisliklerden kurtulmak için geldim karımı mı döveceğim, karımı mı bıçaklayacağım lan ben" demek sureti ile yüksek sesle bağırıp çağırdığını aktardı.

Polis memuru, B.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde ameliyata alındığını ve halen daha tedavi görmekte olduğunu ve yapılan kontrolde karın boşluğunda 2 santim kesi ve karaciğerde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, olayın ardından gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 90 gün vize ile KKTC’ye geldiğini belirlediklerini ancak 3 aylık sürenin dolduğunu ifade etti. Polis, zanlının yasal statüsünün sona erdiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla 21 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.