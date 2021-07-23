Ölümü büyük üzüntü yarattı

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış avukatlarından Ali Rıza Görgün, dün sevenlerine veda etti.

Uzunca bir süre kalp rahatsızlığı yaşayan Görgün’ün ölümü, gerek ailesinde, gerekse meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

İki erkek, 3 kız çocuk sahibi olan Ali Rıza Görgün dün Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Ali Rıza Görgün’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Büsküvütçü, hukukçu, siyasetçi, geçmiş dönem Milletçi Adalet Partisi Genel Başkanlığı yapan Görgün’ün vefat haberini öğrenmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu kaydetti.

MDP Genel Başkanı Büsküvütçü mesajında, “Yaslı ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 10:25