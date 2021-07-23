Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünün üstünden 9 yılı aşkın bir zaman geçti.

Denktaş, 1980’li yıllarda ‘Günaydın Kıbrıs’ gazetesi aracılığıyla vasiyetini açıklamış ve “öldüğümde beni aile mezarlığına gömsünler. Hiç olmazsa gelen geçen bir Fatiha okur” demişti.

Ancak Denktaş’ın ailesi bu vasiyeti yerine getirmedi ve Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’na defnedildi. Aradan 9 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın Denktaş’ın Anıt Mezarı bitirilmedi. Mezarlık çevresi bakımsız bırakıldı.

İşte bu gelişmeler karşısında Denktaş’ın kızlarından Değer’in eski eşi Songuç Kürşat dün aile mensuplarına bir çağrı yaparak “Onu aile mezarlığına taşıyın” dedi. Kürşat’ın kısa mesajı şöyle:

“Ailesine çağrımdır. 10 yıldır anıtını yapamadığımız, gelen resmî konuklara ziyaret ettirmediğimiz, mezarı çevresinde her türlü ahlaksızlığa göz yumduğumuz lider Denktaş'ın naaşını aile mezarlığına taşıyınız. Bu utancı başta yöneticiler olmak üzere hepimizin suratına tokat gibi vurunuz.”