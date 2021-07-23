“Tornistan” emrine uymadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda geçtiğimiz Pazar günü, Kadir Teke isimli tersane çalışanının yaşamını yitirdiği feci kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kazayla ilgili tutuklanan kaptan Süleyman Yılmaz ile iş sağlığı ve güvenliği sorumlusu Mustafa Sarıgül tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kaptan Süleyman Yılmaz’ın liman kılavuzunun denizcilik dilinde “geriye doğru git” anlamındaki tornistan emrine uymadığı belirtildi. Sarıgül’ün ise yeterli zamanı olmasına rağmen halatı gevşetmediği ve olayda ihmali bulunduğu açıklandı.

Mahkemeye olayın detaylarını aktaran polis memuru Gökhan Yıldırım, kaza sırasında liman kılavuz kaptanının, halatın gerildiğini fark ederek, denizcilik dilinde “geriye doğru git” anlamındaki tornistan emrini gemi kaptanına verdiğini söyledi. Polis, kaptan Süleyman Yılmaz’ın, emrin aksine ileri doğru gitmeye devam ettiğini ve bunun sonucunda halatın yerinden çıktığını anlattı. Polis, Mustafa Sarıgül’ün ise tersane şirketinin iş sağlığı ve güvenliği sorumlusu olduğunu, olay sırasında yeterli zamanı olmasına rağmen halatı gevşetmediğini ve olayda ihmali bulunduğunu açıkladı.

İleride yargılanacaklar

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kalan kısmına müdahale edebilecek pozisyonda olmadıklarını belirtti. Polis zanlılara henüz dava tebliği yapılmadığını da bildirdikten sonra, ileride yargılanmak üzere uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Dilşah Karayel, Mustafa Sarıgül’ün, KKTC vatandaşı bir kefilin, 50 bin TL’lik şahsi kefaleti şartı ile serbest kalmasına emir verirdi. Mahkeme, Süleyman Yılmaz’ın ise 10 bin TL nakit kefalet ödemesine ve 2 kefilin, lehinde, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.