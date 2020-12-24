İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, özel

bir öğrenci yurduna operasyon düzenledi.

Djibrine Janay Mahammat isimli şahsın odasında arama yapan polis, 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 22 Aralık 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Arkın, zanlının kalmakta olduğu öğrenci yurdu odasına baskın düzenlendiğini ve arama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Zanlının yatağı üzerinde bulunan tütün paketinde, 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Arkın, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.