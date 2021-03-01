Gözler kabinede

Türkiye’de Coronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme sürecinin bugün başlaması planlanıyor.

"Yerinde karar" döneminde yerel yönetimler, hıfzıssıhha kurullarının 'vaka sayısı' değerlendirmesine göre karar verecek. Kademeli normalleşme ve kısıtlamalar kabinede görüşülecek. Yüz yüze eğitime ilişkin kararında kabinede alınması bekleniyor.

Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak.

Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme süreci belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde değerlendirilecek.

100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak.

Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.

Süreç ile ilgili detaylı açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor.

Valiliklerden yüz yüze eğitim açıklaması

Valilikler, Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamalarda, yüz yüze eğitimle ilgili kararların Pazartesi yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında netleşeceği belirtildi. Valilik açıklamalarında, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kabine toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''Önerilerimizi Pazartesi günü kabineye sunacağım, sonrasında açıklama yapılacak'' dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi gününü işaret etti. Erdoğan, "Bilim Kurulu'ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili kafelerle ilgili otellerle ilgili gibi adımlar atabiliriz, kabine toplantısında karar alacağız" ifadelerini kullandı.