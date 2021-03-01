Guterres'e bugün yanıt verilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Ersin Tatar ile iletişimde olduğu belirtildi. Doğruyol, BM Genel Sekreteri Guterres'in 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin davetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ulaştığını belirtti. Yazılı açıklamada, toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunu kaydeden Doğruyol, Tatar'ın bu davete olumlu yanıtını KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü ulaştıracağını ifade etti.