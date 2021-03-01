Çözüm mümkün

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Coronavirüs salgınında en büyük mağduriyetin turizm sektöründe yaşandığını belirterek, 2020 ve 2021 yıllarının en büyük kaybedeninin turizm olduğunu ifade etti.

Karlıtaş, yaptığı yazılı açıklama ile turizmin gelişmesiyle ilgili bazı önerilerde bulundu.

Planlı ve sürdürülebilir turizm ilkeleri ve somut turizm hedefleri için çalışacak Kuzey Kıbrıs turizm örgütünün kurulmasının hedeflenmesi gerektiğini kaydeden Karlıtaş, turizm potansiyeli taşıyan bölgelerin, kırsal turizm hedefiyle bir plan dahilinde markalaşmasına önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Yerel üret yerel tüket” felsefesi, turizm ve tarım ilişkisi, tarihsel ve kültürel mirasın korunması, temiz enerji kullanımı, ekolojik denge ile çevrenin öncelikli olacağı ve yerel halkın yaşam kalitesini önemseyen, topluma dayalı bir modelin rehber olarak benimsenmesi gerektiğini kaydeden Karlıtaş, “Yaşanan salgın geçici bir süreç olup, eninde sonunda seyahatler çift aşı ve benzeri uygulamalarla açılacaktır. Geçmiş turizm deneyimimizde yapılan hatalar, yeni dönemde tekrarlanmamalıdır.” ifadeleri kullandı.

