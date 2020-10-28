Kuzeyde 10, Güneyde 181 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6’sı yerel 10 yeni vaka tespit edilirken, Levent İlkokulu’nda bir öğrencinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Güney Kıbrıs’ta ise 181 Covid-19 vakası belirlendi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 901 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını ve 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

Levent İlkokulu: Bir öğrencimiz pozitif

Levent İlkokulu yönetimi bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Okul yönetimi, pozitif vakanın olduğu sınıf ile online eğitime geçeceklerini duyurdu. Açıklamada şunlar belirtildi:

“Levent Eğitim Kurumları olarak gerekli tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek alıyoruz. Temaslı öğrencilerimizin pozitif olma ihtimaline karşı ilgili sınıfımızın sağlığını korumak amacıyla önümüzdeki günlerde söz konusu sınıfımızla online derslere geçiyoruz. En başta öğrencimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm pozitif vakalara ve ailelerine geçmiş olsun dileriz. Öğrencimizin ailesi ve ileride yaşanabilecek olası vakalarda tüm velilerimizin her zaman yanındayız.”

Güneyde toplam sayı 3 bin 817’ye yükseldi

Güneyde son 24 saatte yapılan 3 bin 589 test sonucunda 181 Covid-19 vakası belirlenirken, toplam sayı 3 bin 817’ye yükseldi. Rum haber kaynakları 181 vakadan 113’ünün kendi inisiyatifiyle yaptırdığı testlerden, 48’i ise temaslı takibinden belirlendi.