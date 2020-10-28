Üst düzey temaslar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki resmi temasları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kaldığı otelde yer alan görüşmede, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine önceki gün Türkiye'ye düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmış, iki Cumhurbaşkanı ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Şentop, onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM’ye gelişinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesine, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından TBMM Başkanı Şentop’un onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Yurda döndü

Ankara temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeye döndü. Cumhurbaşkanı Tatar’ı taşıyan özel uçak saat 13.40'ta Ercan Havalimanına indi. Tatar'ı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Tatar için Ercan'da askeri tören düzenlendi.

Tatar ve Anastasiadis 3 Kasım’da bir araya gelecek

Bu arada Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Rum lider Nikos Anastasiadis’in 3 Kasım’da gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelmek konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

BM Barış Gücü Sözcülüğünden verilen bilgiye göre, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, ara bölgedeki kendi ikametgâhında saat 19.00’da gerçekleşecek görüşmeye liderler arasındaki ilk görüşme olması nedeniyle önem addettiği kaydedildi.