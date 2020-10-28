Ünlüler 2019’da ne kadar vergi ödedi?

Çiğdem AYDIN

KKTC’nin gözde isimlerinin, aylık kazanç veya kendi adlarına kayıtlı işletmeler için 2019’da ödedikleri vergi miktarları resmi gazetede yayınlandıktan sonra kamuoyunda büyük bir merak uyandı.

Gazeteniz Diyalog, ilk gün Kurumlar ve Şahıslar vergisinde ilk 10’u açıklamış ve daha sonra tüm isimleri yayınlamaya başlamıştı. Tüm vergi listeleri yayınlanırken; bu arada toplumun iyi tanıdığı bazı işadamı, avukat ve gazetecilerin ödediği vergi rakamlarını bugün ayrı bir liste altında yayınlıyoruz:

1- Tekin Arhun : 620 bin 186 TL

2- Önder Sanver : 612 bin 210 TL

3- Mehmet Eziç : 445 bin 103 TL

4- Mete Özmerter : 283 bin 458 TL

5- Dimağ Çağaner : 172 bin 195

6- Bora Manyera : 142 bin 907

7- Niyazi Manyera :142 bin 723 TL

8- Güliz Kaner : 135 bin 024

9- Ergün O. Şevket : 132 bin 701 TL

10- Orhan Şevket : 131 bin 717 TL

11- Cenk Conkbayır : 97 bin 037

12- Metin Şadi : 96 bin 270 TL

13- Salih Toros : 96 bin 078 TL

14- Serhat Akpınar : 95 bin 880

15- Hüseyin Kemaller : 92 bin 870 TL

16- Erol Atakan : 84 bin 401

17- Mert Atakan : 83 bin 919 TL

18- Turgay Deniz : 83 bin 548 TL

19- Sıla Usar : 79 bin 272 TL

20- Tolga Ahmet Raşit: 78 bin 274 TL

21- Kıvanç Rıza: 70 bin 294 TL

22- Mustafa Genç: 60 bin TL

23- Halit Ahmet Raşit : 58

24- Kutlu Evren : 53 bin 381

25- Mehmet Kader: 53 Bin TL

26- Ali Başman : 51 Bin TL

27- Memduh Erdal : 46 bin 854 TL

28- Vakkas Altınbaş : 46 bin 371 TL

29- Mehmet Çangar: 44.057

30- Reşat Akar : 42 bin 865 TL

31- Erdinç Küçükuncular : 40 bin 125 TL

32- Pınar Başman Süren : 38 bin 186 TL

33- Serhan Kombos : 38 bin TL

34- Kerem Toros : 37 bin 392 TL

35- Mehmet Boyacı : 33 bin 857 TL

36- Mehmet Saydam : 33 bin TL

37- Mustafa Taşeli : 28 bin 145 TL

38- Mustafa Boyacı : 20 bin 720 TL