Ünlüler 2019’da ne kadar vergi ödedi?

Çiğdem AYDIN
KKTC’nin gözde isimlerinin, aylık kazanç veya kendi adlarına kayıtlı işletmeler için 2019’da ödedikleri vergi miktarları resmi gazetede yayınlandıktan sonra kamuoyunda büyük bir merak uyandı.
Gazeteniz Diyalog, ilk gün Kurumlar ve Şahıslar vergisinde ilk 10’u açıklamış ve daha sonra tüm isimleri yayınlamaya başlamıştı. Tüm vergi listeleri yayınlanırken; bu arada toplumun iyi tanıdığı bazı işadamı, avukat ve gazetecilerin ödediği vergi rakamlarını bugün ayrı bir liste altında yayınlıyoruz:
1- Tekin Arhun : 620 bin 186 TL
2- Önder Sanver : 612 bin 210 TL
3- Mehmet Eziç : 445 bin 103 TL
4- Mete Özmerter : 283 bin 458 TL
5- Dimağ Çağaner : 172 bin 195
6- Bora Manyera : 142 bin 907
7- Niyazi Manyera :142 bin 723 TL
8- Güliz Kaner : 135 bin 024
9- Ergün O. Şevket : 132 bin 701 TL
10- Orhan Şevket : 131 bin 717 TL
11- Cenk Conkbayır : 97 bin 037
12- Metin Şadi : 96 bin 270 TL
13- Salih Toros : 96 bin 078 TL
14- Serhat Akpınar : 95 bin 880
15- Hüseyin Kemaller : 92 bin 870 TL
16- Erol Atakan : 84 bin 401
17- Mert Atakan : 83 bin 919 TL
18- Turgay Deniz : 83 bin 548 TL
19- Sıla Usar : 79 bin 272 TL
20- Tolga Ahmet Raşit: 78 bin 274 TL
21- Kıvanç Rıza: 70 bin 294 TL
22- Mustafa Genç: 60 bin TL
23- Halit Ahmet Raşit : 58
24- Kutlu Evren : 53 bin 381
25- Mehmet Kader: 53 Bin TL
26- Ali Başman : 51 Bin TL
27- Memduh Erdal : 46 bin 854 TL
28- Vakkas Altınbaş : 46 bin 371 TL
29- Mehmet Çangar: 44.057
30- Reşat Akar : 42 bin 865 TL
31- Erdinç Küçükuncular : 40 bin 125 TL
32- Pınar Başman Süren : 38 bin 186 TL
33- Serhan Kombos : 38 bin TL
34- Kerem Toros : 37 bin 392 TL
35- Mehmet Boyacı : 33 bin 857 TL
36- Mehmet Saydam : 33 bin TL
37- Mustafa Taşeli : 28 bin 145 TL
38- Mustafa Boyacı : 20 bin 720 TL
Listeye gore resat akar ve vakkas altinbas ayni vergiyi odedi.
Yasain kktc.
Maliye bakani hic mi hesap bilmiyor.
Ben olsam vakkasin muhasebecisini
Meslekten men ederim