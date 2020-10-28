AB’ye de mesaj gönderdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sözleri üzerine, Macron’a destek belirten bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.

Anastasiadis’in “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saldırıya uğraması konusunda Macron’a destek belirttiğini” yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in “Macron’un, uluslararası uygulamalar ve diplomasi açısından kabul edilemez bir ifade biçimiyle birlikte uğradığı uygunsuz sözlü saldırıyı kınadığını” yineledi.

Açıklamada “katılıma aday bir ülkenin lideri tarafından Fransa Cumhurbaşkanı karşısında gerçekleştirilen bu saldırının, Avrupa ilke ve değerlerine zarar verdiği” iddiasında da bulundu.

Anastasiadis açıklamasında “Türkiye’nin Fransa’ya meydan okumaya devam ettiğini çünkü Fransa’nın uluslararası hukuku savunmaya ve Türkiye’nin Kıbrıs, Yunanistan, Suriye, Libya, Kafkaslar ve genel olarak Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü korsan politikasını şikayet etmeye cesaret ettiğini” öne sürerek, “AB’nin bu yeni Türk meydan okumasını birlik içerisinde ele alması gerektiğini” iddialarına ekledi.

Macron’un uğradığı iddia edilen saldırıyı Rum siyasi parti başkanlarının kınadığını da yazan gazete, DİSİ, Vatandaşlar İttifakı ve DİPA başkanlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren açıklamalarda bulunduğunu ekledi.