Eğitim sorunlu

Alithia gazetesine göre Rum eğitim sendikası OELMEK Başkanı Themis Poliviu, öğrenci ve eğitimcilerde pozitif vakaların çıkmasıyla okullardaki durumun kaotik olduğunu söyledi.

Poliviu, birçok öğretmenin ev karantinasına alınmasından dolayı derslerin yapılması noktasında karışıklıklar yaşandığını ifade etti.

Bir öğretmenin pozitif çıkması veya temaslı olarak addedilmesi durumunda okullarda izlenen prosedüre ilişkin Poliviu, öğretmenlerin 14 günlüğüne karantinaya alındığını ve uzaktan eğitimin uygulanmaya konduğunu belirtti.

Poliviu, açıklamasında ayrıca öğretmenlerin teneffüs saatlerinde, öğrenciler maske takmaya teşvik etme “avına” çıktıklarını öğrencilerin ayrıca sosyal mesafeyi korumadıklarını da söyledi.

Gazete geçtiğimiz Pazar günü toplam 19 okulda, dün ise 4 okulda daha pozitif vaka çıktığını ifade etti.

Habere göre Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu yaptığı açıklamada okullardaki durumun şu ana kadar idare edilebilir olduğunu söyledi.

Cezayı ödemeyenler var

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta her 2 kişiden 1’inin, pandeminin başladığı günden bugüne Corona’dan kaynaklanan cezaları ödemediğini yazdı.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığının, 11 Mart tarihinden itibaren uygulanmaya konan talimatından bugüne kadar 13 bin 303 vatandaşa ceza kesildiğini, bunlardan 6 bin 600’nün cezasını ödediği geriye kalan 6 bin 700’nün ise ödemediği için yargıya intikal ettiğini belirtti.