Paralar hesaplara aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara transferinin yapıldığını açıkladı. İletişim Başkanlığı listeyi açıkladı.

Fon yatırımcılarını ilgilendiren gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonda ödemelerin ilgili bankalara transferinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Şimşek “43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi.” dedi. İletişim Başkanlığı da başlatılan tasfiye sürecinde Ziraat Bankası'nın görevlendirildiği, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü belirtildi. 8 Ekim itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiği bildirildi.

Yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin tutarların Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluşların hesaplarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, tasfiye tutarlarının söz konusu banka ve aracı kuruluşlar tarafından yatırımcı hesaplarına en kısa sürede aktarılacağı kaydedildi.

Diğer fonların tasfiyesi sürüyor

İletişim Başkanlığı, diğer fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de ilgili paydaşlarla birlikte devam ettiğini bildirdi.

Süreçlerin tamamlanmasının ardından yatırımcıların ayrıca bilgilendirileceği belirtilerek, “İşlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır.” denildi.

