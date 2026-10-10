Soruşturma genişledi

Maltepe'de, ilk üç katının çökmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katının 8 Ekim'de çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Binanın 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen mimar Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtti. Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu ancak imzaları kabul etmediğini söyleyen Balcı, binanın yapımında görev almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.

Balcı'nın avukatı ise binaya ilişkin iki kez yapı tatil tutanağı düzenlendiğini belirterek ruhsat ile yapı tatil tutanakları arasındaki süreçte usulsüzlük yapılmış olabileceğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tekniker Mevlüt Okumuş da binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Balcı'yı tanıdığını ve geçmişte bazı projelerinde görev aldığını belirten Okumuş, çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu.

Okumuş, binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmediğini ve yapıya ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Her iki şüphelinin ifadeleri de "taksirle öldürme" suçlaması kapsamında alındı.

Bilirkişi ön raporunda kusurlu çıkmışlardı

1987 yapımı çöken bina için 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 yıllarında encümen kararı alındığı, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verildiği belirtildi. Ancak kararın uygulamadığı da ortaya çıktı.

Ayrıca raporda binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirlendi.

Ne olmuştu?

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında dün çökme meydana gelmiş, olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmış, binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026, 10:00