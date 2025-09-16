Evrakta imzası  tespit edildi

Lefkoşa’da yıllar önce yapılan bir araç alım-satımıyla başlayan süreç, sahte evrak iddialarıyla mahkeme salonuna taşındı.

Tasdik memuru B.D., “sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlamasıyla teminata bağlanmak üzere yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkemede anlatılanlara göre; M.S. Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeriye iki adet BMW araç vererek karşılığında bir BMW X5 aldı. Ancak aldığı aracın ipotekli olduğunu öğrenince, üzerine alamadığını fark etti.

Şikâyetçi, galeriyle iletişime geçtiğinde verdiği araçlardan birinin başka bir şahıs adına devredildiğini öğrendi. Evraklarda kendi imzasının bulunmadığını söyleyen M.S., bu işlemden haberi olmadığını ifade etti. M.S. polise giderek, şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı.

Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini, KKTC vatandaşı olduğunu ve sabıkası bulunmadığın belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

