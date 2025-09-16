Yeni projeler gündemde

Ergün YAHAT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, görevine başladıktan sonra ilk resmi kabulünü Engelli İstihdam Platformu ile gerçekleştirdi.

Platformun çalışmalarının kendileri için önemli olduğunu da belirten Hasipoğlu, geniş çaplı bir proje yürüteceklerini kaydetti.

Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda yasal düzenlemeler ya da Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi gereken tüzükler konusunda da yardımcı olacaklarını söyleyen Hasipoğlu, “Engelli istihdamı hükümetimizin hep önceliği olmuştur.” dedi.

Hasipoğlu, yakın geçmişte yaklaşık 40 kişilik engelli istihdamı gerçekleştirildiğini, aynı dönemde 30 kişilik engelli istihdamı da yapıldığını anımsattı.

Bu istihdamlar öncesinde en son engelli istihdamının 2007 yılında yapıldığını söyleyen Hasipoğlu, “Do-layısıyla Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti hükümetinin bu anlamda engelli istihdamına gösterdiği öncelik önemlidir.” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, engellilerin kamuda çalışmaya başladıktan sonra onların kamu hayatına uyum sağlamaları-nın önemine de işaret ederek, bu konuda da her türlü katkıyı koyacaklarını aktardı.

Kibrit yapılan çalışmaları anlattı

Platform adına konuşan Günay Kibrit, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Engelli Bireylerin Güç-lendirilmesi Projesi kapsamında kurulan platformun çalışmalarını Bakan Hasipoğlu ile paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Kibrit, engellilerin sorunlarını çözebilmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kabulde hazır bulunan sivil toplum temsilcileri arasında Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Thalassemia Derneği, Alzheimer Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği gibi kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Hasipoğlu, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaret etti

Bu arada Hasipoğlu, dün Özel Kalem Müdürü ile birlikte Gazimağusa’daki Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Hasipoğlu, şube müdürlerinden yürütü-len çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personele, ihtiyaç duydukları konularda her türlü desteği sağlamak üzere sorular yöneltti. Personel, bakanın odaları tek tek gezerek çalışma koşullarını sormasını mem-nuniyetle karşıladı. Bazı çalışanlar, “İlk defa bir bakan odaları tek tek gezip sıkıntılarımızı sordu, bu bizi çok mutlu etti” diyerek gazetemize memnuniyetlerini iletti.



