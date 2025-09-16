Besim Tibuk’un büyük kahramanı

Türkiye Cumhuriyeti'nin merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 64’üncü ölüm yıldönümünde Türkiye ve KKTC’de törenlerle anılacak.

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk yayınladığı anma mesajında Zorlu’nun, Kuzey Kıbrıs’ın gerçek kurtarıcılarının en önde geleni olduğunu belirtti. Tibuk; Zorlu için “geçen yüz yılın en başarılı Dışişleri Bakanı, Büyük Devlet Adamı” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl Merit Royal’in bahçesine Fatin Rüştü Zorlu’nun heykelini diken Besim Tibuk, bugün de yöneticileriyle birlikte anma töreni düzenleyecek.

Garanti ve İttifak anlaşmaları onun eseri

Zorlu, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini savunmak adına en kritik dönemde cesur ve kararlı bir diplomasi sergileyerek tarihe damgasını vurdu.

Fatin Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesindeki liderliği ve diplomatik başarıları, bugün de Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve eşitlik mücadelesinin temel taşları olarak kabul ediliyor. 1958 yılında, Kıbrıs'ta Yunanistan'ın adayı ilhak etme amacıyla kurduğu EOKA örgütüne karşı koyabilmek için Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kuruldu. Kuruluş sürecinde, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük, Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Ankara'da görüştü. Zorlu'nun desteğiyle, TMT'nin kurulması için gerekli adımlar atıldı ve Türkiye, Kıbrıs Türklerinin savunma hakkını resmen tanıdı. Bu süreç, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki etkinliğini pekiştiren önemli bir dönüm noktası oldu.

Zorlu'nun liderliğinde, 1959'da Londra ve Zürih'te gerçekleştirilen konferanslarda Türkiye, Kıbrıs'ın bağımsızlığının güvence altına alınmasında ve Türkiye'nin garantörlük hakkının tanınmasında etkin rol oynadı. Bu anlaşmalarla, Kıbrıs Türkleri'nin siyasi eşitliği ve Türkiye'nin adadaki hakları uluslararası alanda kabul gördü.