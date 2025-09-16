Sohbet etti, stantları gezdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Şirinevler Gonnara Festivali’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Şirinevler Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen festival, sabah saatlerinde halkın yoğun katılımıyla başladı. Etkinlik alanına kurulan stantlarda yöresel ürünler, el sanatları ve bölgeye özgü tatlar sergilendi. Çocuklar için oyun alanları hazırlanırken, yetişkinler için de farklı kültürel ve sportif aktiviteler gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden festivalde halk dansları ekipleri sahne aldı, cimnastik gösterileri ilgiyle izlendi. Yerel sanatçıların seslendirdiği müzikler eşliğinde katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Festivalin gece saat 23.00’e kadar sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, festival alanında vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Ayrıca kurulan stantları tek tek gezerek üreticilerden bilgi aldı, yöresel lezzetleri inceledi. Tatar, festival kapsamında düzenlenen etkinlikleri de izledi ve organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti.

Çağlar, Tatar’a Atatürk’ün tablosunu takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanatçı Sevgi Çağlar’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; kabulde, sanatçı Sevgi Çağlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığı dönemini konu aldığı tablosunu Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten ilham aldığını belirterek, Kıbrıs Türkü’nün her zaman Atatürk’ün izinden gittiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda Atatürk’ün komutanlığı ve liderliğinde verilen mücadelenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Atatürk olmasaydı, düşmana karşı savaşlarda başarılı bir şekilde bağımsızlık mücadelesi verilmeyecekti ve Türkiye Cumhuriyeti kurulamayacaktı. Kıbrıs Türkü’nün garantör ülkesi olamayacaktı” dedi.

Eserin anlam ve önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Sevgi Çağlar’ı tebrik etti, eserin Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde yerini alacağını kaydetti.

Sanatçı Sevgi Çağlar da konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı’nda bulunmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için özel olarak yaptığı Atatürk resmini armağan etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

