Çocuklarımız göç etmeyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor Kahvaltı Buluşması” etkinliğini CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Erhürman, kadınlara seslenerek, “Kadınlar önde yürüyor. Bu iş bitiyor. 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı’nda bir göz olacak, çocuklarımız ve torunlarımız için” dedi. Etkinlikte, Erhürman’ın yanı sıra CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu. Etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.



Etkinlikte konuşan Erhürman, son beş yılda ülkede güvenlik ve yönetim açısından oluşan kötü tabloya dikkat çekti. Beş yıl içinde tek bir yeni geçiş noktasının açılmadığını vurgulayan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının bu dönemde sessiz kaldığını belirtti. Ülkenin güvenlik açısından kötüleştiğini, dünyayla bağlantısının zayıfladığını ve açık hava hapishanesine döndüğünü ifade etti.

Erhürman, konuşmasında şunları söyledi: “Kadınlar önde yürüyor. Bu iş bitiyor. 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı’nda çocuklarımız ve torunlarımız için bir göz olacak. Beş yılda hiçbir şey yapılmadı; yapılmaması gereken şeyler yapıldı. Bu ülke beş yıl öncesine göre güvenlik açısından çok daha kötü durumda. Dünyayla buluşma açısından da kötü durumda. ‘Cumhurbaşkanlığı’ denen makamın kılı kıpırdamadı. Yeni kapı yok, liderlik yok. Kendi yaptıklarını ya da vizyonunu değil, bizim söylediklerimizin eleştirisini yapıyorlar. Anlatacak hikâyeniz yoksa, geleceğe dair vizyonunuz yoksa yapabileceğiniz tek şey rakibiniz üzerinden konuşmaktır. Bizi duyan, samimiyetimizi gören herkes bizimle birlikte yürümeye başlıyor. Hepimiz biriz. Çocuklarımız göç ediyor; onlara duyduğumuz hasret bizi birleştiriyor. Endişelerimiz bizi birleştiriyor. 19 Ekim’den sonra çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizi birleştirecek. Bu yol hep birlikte yürünecek. Onlar kavga etmek isteyecek, biz etmeyeceğiz. Onlar bölmeye çalışacak, biz birleştireceğiz. Sabredin, sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. 19 Ekim’den sonra hep birlikte yöneteceğiz.”



Lefke’den Dipkarpaz’a kadar herkes kararını verdi

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı makamının kadınların da evi olacağını vurguladı. Derya, toplumsal cinsiyet farkındalığının kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal statüsünü güçlendirmek için ilk adım olduğunu ifade etti. 19 Ekim’in başlangıç noktası olacağını belirten Derya, “Bu yürüyüşte en ön sırada yerimizi alarak kadın-erkek eşitliği başta olmak üzere tüm toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yürüyüşümüzü taçlandıracağız. Kıbrıs Türk halkı Lefke’den Dipkarpaz’a kadar Cumhurbaşkanı’nın kim olduğuna karar verdi” dedi. Etkinlikte ayrıca kadınların siyasetteki rolüne dikkat çekildi, katılımcılar arasında dayanışma ve birlik mesajları verildi.

