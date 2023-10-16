Kongreyi bekliyor

Partisinin Kocaeli'de Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongrelerden sonra partililerle ilgili ciddi bir karar alacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kocaeli’de düzenlenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı’na katıldı.

Kılıçdaroğlu, kongrelerden sonra partililerle ilgili ciddi bir karar alacağını duyurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Milletvekilleri için üç dönem sınırı getireceğiz. Üç dönemden sonra milletvekili olmayacağız. Güzel Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri için meslek kotası getireceğiz. Ya belediye meclisinde bir veteriner olmalı.

Bir Yeminli mali müşaviri veya mali müşavir olmalı. Bir hukukçu olmalı. Dolayısıyla bölgenin özelliğine göre, kentin özelliğine göre kesinlikle belli kotaların gelmesi lazım. Bu kotaları da getireceğiz. Avukat olmalı, veteriner olmalı, mimar olmalı, kent plancısı olmalı. Bunları getirmek zorundayız.

Danışma kurulunu üç kez arka arkaya toplamayan il yönetimi düşmüş sayılacak. Kimse kusura bakmasın. Oturacaksın. Danışma kurulunu toplayacaksın.

Var olan kentin sorunlarını masaya yatıracaksın. Üç kez arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak. Yeni bir il seçilecek. *Seçimlerde oyunu düşüren il, kendiliğinden düşmüş olacak. Oyu düşürüyorsan, ‘Kardeşim kusura bakma. Ayrılın buraya yeni yönetim gelsin' diyeceğiz. Delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz. Delege sistemini kaldıracağız. Yok artık. Delege sistemi de olmayacak.

Çünkü delege sistemi ciddi çatışmalara, çekişmelere yol açıyor, sonra bu kalıcı hale getiriyor ve bir sürü sorun yaratıyor. Üyeler gelsinler seçsinler. Delege sistemini kaldıracağız.

Düzenli aidat ödeyenler kendi milletvekillerini, kendi belediye başkanlarını, kendi il başkanlarını bunlar seçecekler. Düzenli aidat ödeyenler. Yani partiyle aidiyeti olan ben her aidatımı yatırıyorum. Gel o zaman milletvekilini seç.

Ama beş bin kişiyi birden üye yapıp ondan sonra gel milletvekilini seç dediğiniz zaman, mesele başka yerlere sapıyor. Dolayısıyla partiyle güçlü aidatın yolu, aidatını ödüyorsan mesele yok.

Biz bütün bunların hepsinin altyapısını yaptık. Ama o dönem kurultayı reddettiği için hayata geçiremedik. Bunu bir daha getireceğiz Ön seçim istiyorsanız ve gerçekten sağlıklı bir ön seçim istiyorsanız, düzenli aidatını ödeyen üyeler gelsin, kendi milletvekilini seçsin.

Belediye meclis üyesini seçsin. İl genel meclis üyesini seçsin. Bir sorunumuz yok o zaman. Oyunu en fazla arttıran beş il parti meclisinde yer alacak.

Beş ilin başkanı, parti meclisinde yer alacak. Kim oyunu en fazla arttırdıysa onlar parti meclisinde bir şekliyle yer alacaklar.

Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım.”