Tasarruf yukarıdan başlar

Kamuda örgütlü̈ 6 sendika, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto için Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sendikalar “Yoksullaştırmaya hayır” diyerek, kamu çalışanlarının yasal haklarını korumaya sonuna kadar devam edeceklerini ve yoksullaştırılmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Eylemi, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) yönetim kurulu üyeleri düzeyinde gerçekleştirdi.

Eylemciler Başbakanlık önünde “Hükümet-Emekçi-Sermaye"yi simgeleyen resmin yer aldığı pankart da açtı.

Bengihan: Turizm emekçilerini de selamlıyoruz

KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı konuşmada, “hükümetin adaletsizce, haksızca Meclis açık olduğu bir dönemde yasa gücü kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararını protesto etmek için” burada olduklarını söyledi.

Turizm emekçilerini de selamlayan ve destek veren Bengihan, “Verilen mücadele ortaktır, ekmek kavgasıdır” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun liderini küçük düşürücü açıklama yapan kişiyi de eleştiren ve “herkes haddini bilecek” diyen Bengihan, “Bunu yapan kişi de terbiyesizin tekidir” ifadesini kullandı.

Bengihan, hükümetin sermaye ile bir araya gelip emekçinin “suyunu sıktığını, saldırdığını, sömürdüğünü” savunarak, kamu çalışanları ile emekçilerin haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.





Kamuda örgütlü altı sendika, hastanelerdeki bazı servisler dışında örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde bugün tam gün greve gidiyor.

KTAMS, KAMUSEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın yapacağı grevden, 112 Hızır Acil, Diyaliz, Yoğun Bakım ve Acil Servislerde çalışanlar hariç tutuldu.

Grev, “Türk Lirası’nın döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP hükümetinin gayriyasal şekilde yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile 4 aylığına durdurduğu” gerekçesiyle yapılacak.

Bazı sendikalar ve örgütler bugün yapılacak eyleme destek belirtmişti.



Bağımsızlık Yolu, emekçi kesimin yapacağı tüm eylem ve grevlere destek belirtti

Meclis önünden

mesaj verildi

Raif UZKAN

Bağımsızlık Yolu, ileri sürdüğü “pandemi ve ultra-zenginlerden yana uygulanan ekonomi politikaları” nedeniyle emekçilerin yaşadığı sorunları dile getirmek için Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu ayrıca, bu hafta içerisinde emekçi kesimlerin yapacağı tüm eylemlere de destek vereceğini açıkladı.

Hazırlanan basın açıklamasını Parti Meclisi Üyesi Av. Cansu Nazlı okudu.

Nazlı, pandemi sürecinde birçok emekçinin işsiz kaldığını, yüzlerce işletmenin kapandığını, birçok işyerinin küçüldüğünü, kamu emekçilerinden defalarca kesintiler yapıldığını, emekliler dahil tüm maaşlı kesimlerin hayat pahalılığı hakkının gasp edildiğini, buna karşın hiç bedel ödemeyen ve saçının teline dokunulmayan bir “ultra-zenginler” kitlesinin bulunduğunu savundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 10:35