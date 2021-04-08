410 promil alkollü çıktı

Lefkoşa'da meydana gelen kazada alkol alıp direksiyon başına geçen 25 yaşındaki sürücü Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı dağıttı. Thomas Abuobeleye Akpanke, önce kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhası ile sinyalizasyon ışıklarına ait direğe çarptı. Kaldırım taşlarını yerinden söken, trafik direğinin kırılmasına neden olan sürücünün nefesinde 410 promil alkol tespit edildi.
Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan soruşturmada sürücünün 410 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
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