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410 promil alkollü çıktı

Yönetimindeki aracın kontrolünü kaybeden Thomas, önce kaldırım taşlarına, ardından trafik ışığı direğine çarparak zarar verdi

410 promil alkollü çıktı
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Lefkoşa'da meydana gelen kazada alkol alıp direksiyon başına geçen 25 yaşındaki sürücü Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı dağıttı. Thomas Abuobeleye Akpanke, önce kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhası ile sinyalizasyon ışıklarına ait direğe çarptı. Kaldırım taşlarını yerinden söken, trafik direğinin kırılmasına neden olan sürücünün nefesinde 410 promil alkol tespit edildi.

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Polisten verilen bilgiye göre; kaza sün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki ML 842 plakalı araçla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden Thomas Abuobeleye Akpanke, Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücü, önce yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhası ile sinyalizasyon ışıklarına ait direğe çarpıp yol içerisinde devrildi. 
Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan soruşturmada sürücünün 410 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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GENE NİJERYA !!! VE YİNE İŞİTMEYEN GÖRMEYEN VE BUNLARI DEPORT ETMEYEN YÖNETİCİLER !!!!

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