Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç gün sürmesi beklenen Körfez turunda ilk olarak Kuveyt'i ziyaret etti. Er-doğan, Kuveyt Emiri Sabah ile görüşmesinde, Gazze'deki ateşkese değindi, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, ikinci durağı olan Katar'a geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da Doha'da Hamas liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Kuveyt oldu.

Erdoğan burada Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Görüşmede, Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını kaydetti, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediklerini belirtti.

Erdoğan Katar’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

TRK" uçağıyla Uluslararası Hamad Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşı-landı. Törende Erdoğan'ı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yet-kililer karşıladı.

Hamas ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha’da görüştü.

