Her kesimden destek bekleniyor

Türkiye’de depremden etkilenenlere yardım etmek amacıyla 43 örgütün yer aldığı Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu kuruldu.

Hükümetle, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında dün protokol imzalandı.

Protokol kapsamında hükümet, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla kurulan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na destek verecek.

Bu çerçevede, Başbakanlık altında toplanan bağışlarla, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından toplanan bağışlar birleştirilecek, Türkiye’de depremden etkilenenlere yönelik bin konteyner evden oluşacak bir köy kurulacak.

Başbakan Ünal Üstel tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenecek bölgede inşa edilecek köye Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü isminin verilmesi önerildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törende protokole, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç imza koydu.

Başbakan Ünal Üstel, halka, sivil toplum örgütlerine, kurum ve kuruluşlara gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Üstel, tüm halkı bağış yapmaya çağırdı.

Kamacıoğlu: Kıbrıs Türk Yaşam Köyü

Basın toplantısında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Türkiye’deki deprem sonrasında ekonomik örgütler olarak Bakanlar Kurulu’na başvurduklarını; görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin uygun göreceği bir yere Kıbrıs Türk Yaşam Köyü kurulmasıyla ilgili fikir geliştiğini belirtti. Kamacıoğlu, konuyla ilgili olarak Başbakan Ünal Üstel ile protokol imzalandığını anımsattı.

Türkiye’ye yardım için 43 örgütün bir araya gelmesinin uzun süredir görmedikleri bir tablo olduğunu kaydeden Kamacıoğlu, “Bu, Kıbrıs Türk’ünün dayanışması ve TMT ruhunun yeniden canlanması için önemli bir hamle. Verilen hesap numaraları üzerinden kampanyaya destek olun. 1 TL de olsa fark etmez…. İnsanların yaralarına merhem olmaya çalışalım…” dedi.

Çağıner: Canla başla çalışacağız

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan Başkanı Dimağ Çağıner, sivil toplum kuruluşları olarak bir yola çıkarak Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nu oluşturduklarını söyledi. Çağıner, felaketin tek bir örgütün veya şahsın altından kalkamayacak kadar büyük olduğunu kaydetti.

Çağıner, “Evleri söz verdiğimiz tarihte ve miktarda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, oradaki kardeşlerimize yetiştirmek için canla başla çalışacağız. Vatandaşlar çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmasın. Miktarı az ya da çok, fark etmez. Esas olan birlikte hareket ettiğimizi hissetmek ve hissettirmek…” dedi.

Gürcafer: En önemli sorun barınma

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, deprem bölgesindeki vatandaşların birkaç aylık ihtiyacını karşılayacak kadar gıda ve diğer yardımlar yapıldığını söyleyerek, “En önemli sorun depremzedelerin barınmasıdır. Bugün dahi sokakta olan insanlar var” dedi.

Büyük iş adamlarının yardım yapacağını ancak dayanışma ruhu için küçük bağışların da çok önem arz edeceğini kaydeden Gürcafer, ne kadar hızlı adım atılırsa, barınma konusunda sorun yaşayan insanlara o kadar hızlı yardımcı olunacağını belirtti.

Gürcafer, tüm toplumu kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Tulga: Bağışın küçüğü, büyüğü yok

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, dayanışma ruhuna çok büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, “Herkes ne yapayım, nasıl yapayım diye düşünüyor…. Bağışın küçüğü, büyüğü yok. En büyük toplumdur... Elele verme, birlikte olma duygusu en büyük kaynaktır…” dedi.

Tulga, bu yardımların kuruşuna kadar denetleneceğini vurgulayarak, yeniden güveni sağlama konusunda buna da ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kavuklu: Bir TL bile önemli

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı İçim Kavuklu, zor durumlarda dayanışma, merhamet, yardımlaşma, empati duyusu geliştiren Kıbrıs Türk halkının Türkiye’deki depremzedelere yardım ulaştırmak için canla başla çalıştığını kaydetti.

Bu afetin yaralarının kısa sürede sarılamayacağını belirten Kavuklu, yardımların sürdürülebilir ve verimli olmasının önemine dikkat çekti.

Kavuklu, yapılacak her yardımın denetim altında olacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkını, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu çatısı altında yaralara merhem olmaya çağırdı, Kavuklu, “Bir TL bile bizim çok değerli” dedi.

İleri: İmkanlar seferber edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, Kıbrıs Türk halkının hem bireysel, hem örgütsel olarak tüm imkanlarını Türkiye’deki depremzedeler için seferber ettiğini söyledi.

Aysun Önet İleri, “Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatabiliriz. Aynen geçmişte olduğu gibi. Ne olur yardımlarınızı ve desteğinizi esirgemeyin…. ” dedi.

Projenin detayları

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda dün düzenlenen basın toplantısında projenin detayları paylaşıldı.

Buna göre, yaklaşık 40 metrekare olan, 2+1 şeklinde yapılacak evler, iki parça halinde İskenderun Limanı’na sevk edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından gösterilen yere kurulacak. Bölgeye KKTC’den teknik personel de gönderilecek ve eğer istenirse, bağış yapan kişilerin veya kurumların isimleri evlerin üzerine yazılabilecek.

Her gemi 140 ev götürebileceğinden ilk 10 gün içinde 140 evin tamamlanıp bölgeye gönderilmesi hedefleniyor.