Ocaklara ateş düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada bir asker yaralanırken, 16 terörist de etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatında dün PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 askerin şehit olmasından sonra dün de aynı bölgeden şehit haberleri geldi.

İki ayrı noktaya saldırı düzenlediler

Olumsuz hava şartlarından yararlanarak sınırda konumlanan Mehmetçik'e ait üs bölgelerine güdümlü yeni nesil füze ve roketatarlarla saldıran teröristlerin kaçış noktalarına operasyon düzenlendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Atak taarruz helikopterleri ile silahlı insansız hava araçları ve insansız keşif uçaklarının da uçuş gerçekleştirememesinden istifade eden PKK'lı teröristler, sisli ve puslu havayı fırsat bilerek Mehmetçik'in konumlandığı iki ayrı noktaya saldırı düzenledi. Yer yer şiddetli çatışmaların devam ettiği belirlenirken, sıcak çatışma bölgesinde teröristlerin kendi aralarındaki kriptolu telsiz kestirmelerinde, peş peşe düzenlenen hain saldırıların günler öncesinden planlamasını yaparak emir ve talimatını veren teröristlerin 'Haki Gabar' kod adlı İskan Akyüz ile 'Sedat Urfa' kod adlı Abdulkadir Zenger oldukları belirlendi. Her iki teröristin de bölgedeki çatışmaları yönlendirdikleri belirlendi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.

Piyade uzman çavuş Ahmet Arslan

Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Evli ve bir çocuk sahibi Arslan'ın Agahefendi Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer, baba Sedat ve anne Esengül Arslan'a şehadet haberini verdi. Arslan ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve sokağın girişine Türk bayrağı asıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Piyade sözleşmeli er Kemal Aslan

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi. Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi. Şehidin ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" paylaşımı yaptı. Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

Piyade sözleşmeli er Enes Budak

Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. İlçe Kaymakamı öncülüğündeki heyet tarafından baba İkram Budak'a (54) şehadet haberi verildi.

6 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın 2 yıl önce, babasıyla aynı isme sahip olan annesi İkram Budak'ı kanserden kaybettiği öğrenildi.