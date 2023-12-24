Kritik haftaya girildi

Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Zam pazarlığında üçüncü toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta asgari ücret rakamı belirlenecek. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrası açıklama yaptı.

Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok."

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücrette 3. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yeni toplantının önümüzdeki hafta içinde bir gün yapılması bekleniyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret önümüzdeki hafta belli olacak.

Bu yıl tek zam yapılacak

Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.