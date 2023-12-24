Güneyden geldiler

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, eski Ercan Havalimanı çemberi önünde tespit edilen

Bangladeş uyruklu MD Tarek Mahmud, Rajip Ahmed, Mahmadul Hassan’ın kaçak yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtikleri tespit edildi.

Tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, detaylar aktarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında eski Ercan Havalimanı çemberi önünde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda Güney Kıbrıs’ta sakin MD Tarek Mahmud, Rajip Ahmed ve Mahmadul Hassan’ın kimliklerinin kontrol edildiğini söyledi.

Polis, yapılan pasaport kontrolünde zanlıların üzerlerinde herhangi bir belgeye rastlanmadığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların Demirhan Polis Karakoluna celp edildiğini, yapılan araştırma sonucu Akıncılar bölgesinden sınırı ihlal edip ülkeye gizlice giriş yaptıklarının öğrenildiğini söyledi.

Tutuklanan zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023, 03:16